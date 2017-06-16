Саудівська Аравія анонсувала список скарг до Катару

П'ятниця, 16 червня 2017, 20:55

Низка країн на чолі з Саудівською Аравією працюють над укладанням списку вимог до Катару, невдовзі його обіцяють оприлюднити.

Про це у Лондоні заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубейр, повідомляє Reuters.

Міністр сказав, що Катар повинен відповісти на вимоги зупинити підтримку "екстремізму та тероризму". За словами аль-Джубейра, цього від Катару вимагають не лише країни Перської затоки, а й увесь світ. Він підтвердив, що зараз укладається так званий "список скарг" до Катару.

"Я б не назвав їх вимогами. Я б сказав, що це список скарг, які необхідно вирішувати, і що Катар повинен їх виправити", - зазначив міністр.

Він додав, що Саудівська Аравія працює над таким списком разом з Бахрейном, ОАЕ та Єгиптом, й зовсім скоро документ передадуть Катару.

Нагадаємо, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, а також Бахрейн і ряд інших країн розірвали відносини з Катаром, звинувативши його в підтримці збройних груп і Ірану, Катар звинувачення неодноразово відхиляв.