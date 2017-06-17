Безвізовим режимом з ЄС скористались майже 13 тисяч українців

Субота, 17 червня 2017, 09:50

Від початку запровадження безвізового режиму з ЄС майже 13 тисяч українців перетнули кордон без візи у паспорті.

Такі дані станом на 6 годину ранку 17 червня оприлюднили у Державній міграційній службі України.

Загалом від початку запровадження безвізу кордон з країнами ЄС перетнули понад 365 тисяч громадян України.

Майже 74 тисячі українців під час подорожі використовували біометричні паспорти. Із них 12875 українців скористалися саме перевагами безвізового режиму і перетинали кордон, маючи лише біометричний паспорт.

Прямуючи в країни Європи в рамках безвізових подорожей 3750 громадян, а це 29%, скористалися авіаційним транспортом. Інші слідували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску на кордоні з ЄС, більшість з яких на кордоні з Польщею (5210 громадян України) та Угорщиною (1805 громадян України).

З початку впровадження безвізу у перетині кордону відмовлено 17 громадянам України.

Раніше повідомлялося, що польські митники у потязі Київ-Перемишль виявили жінку, яка намагалася провезти до Польщі 8-річного сина без біометричного паспорта, помістивши його у валізу.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.