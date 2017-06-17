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На військовій базі в Афганістані вбили чотирьох американських солдатів

Субота, 17 червня 2017, 16:32
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Щонайменше четверо американських військових загинули на військовій базі "Шахін" на півночі Афганістану.

Про це повідомляє Reuters.

За даними видання, вогонь всередині бази відкрив афганський солдат.

"Афганський солдат розстріляв та убив чотирьох американських військових всередині бази. Ми ведемо розслідування інциденту", - сказав Абдул Кагар Арам, речник 209-го корпусу афганської армії.  

Військове командування США в Кабулі підтвердило, що йому відомо про інцидент на військовій базі "Шахін", яка є штаб-квартирою 209-го корпусу афганської армії у місті Мазарі-Шаріф, але більше подробиць не надало.

Нагадаємо, в середині квітня цю ж базу атакували бойовики "Талібану". До сьогодні кількість загиблих не відома. За деякими даними, внаслідок атаки тоді загинули 140 людей.  

Зазначимо, зараз США розглядають посилення своєї військової присутності в Афганістані. За даними ЗМІ, наступного тижня Пентагон оголосить відправлення 4 тисяч тисяч солдатів до країни

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