Пожежа у Лондоні: протестують понад 1000 людей, вимагають відставки Мей

Субота, 17 червня 2017, 17:14

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Понад тисяча людей зібралися під стінами резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг Стріт із вимогою відставки Терези Мей.

Про це повідомляє The Guardian.

Протестувальники вважають, що прем’єр неадекватно відреагувала на події довкола трагічної пожежі у Grenfell Tower. Чимало з присутніх дуже розлючені.

"Майже одностайно учасники протесту вважають, що Мей повинна негайно піти у відставку, слово "боягуз" найчастіше використовують стосовно Терези Мей", - повідомляє корреспондент видання, який перебуває на місці протесту.

Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g — Mark Townsend (@TownsendMark) 17 червня 2017 р.

Поки на вулиці триває протест, Тереза Мей проводить зустріч у своїй резиденції із волонтерами, рідними жертв та мешканцями Grenfell Tower.

Зазначимо, Мей різко критикували за те, що вона впродовж трьох днів уникала особистої зустрічі з потерпілими внаслідок пожежі. У п’ятницю Мей таки побачилася з людьми, але зустріч видалась неприємною для прем'єрки: її проводжали вигуками "Ганьба".

Нагадаємо, за даними видання The Sun під час пожежі у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower зникли безвісти щонайменше 65 людей. За останніми даними, на третій день після пожежі офіційно загиблими вважають 30 осіб.