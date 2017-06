Пожежа у Лондоні: протестують понад 1000 людей, вимагають відставки Мей

Понад тисяча людей зібралися під стінами резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг Стріт із вимогою відставки Терези Мей.

Про це повідомляє The Guardian.

Протестувальники вважають, що прем’єр неадекватно відреагувала на події довкола трагічної пожежі у Grenfell Tower. Чимало з присутніх дуже розлючені.

"Майже одностайно учасники протесту вважають, що Мей повинна негайно піти у відставку, слово "боягуз" найчастіше використовують стосовно Терези Мей", - повідомляє корреспондент видання, який перебуває на місці протесту.

Descriptions of May won't please her new advisors. Lizard-like, sour, soulless, unfeeling and of course cowardly used by protestors. pic.twitter.com/Oy29Weyf0g