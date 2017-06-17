США спростували вбивство своїх солдатів на військовій базі в Афганістані

Субота, 17 червня 2017, 17:37

Військове командування США у Кабулі не підтвердило вбивство чотирьох американських солдатів на військовій базі "Шахін" на півночі Афганістану, про яке раніше заявили у афганській армії.

Про це повідомляє Reuters.

Речник військового командування США в Кабулі підтвердив вбивство одного афганського солдата та поранення, а не смерть, кількох військовослужбовців США. Утім, він не уточнив точної кількості поранених. Він також повідомив про поранення ще одного афганського солдата.

У суботу, 17 червня, речник 209-го корпусу афганської армії повідомив, що афганський солдат відкрив вогонь на території військової бази "Шахін" на півночі Афганістану та вбив чотирьох військовослужбовців США. Він також зазначив, що іде розслідування інциденту.

Нагадаємо, в середині квітня цю ж базу атакували бойовики "Талібану". До сьогодні кількість загиблих не відома. За деякими даними, внаслідок атаки тоді загинули 140 людей.

Зазначимо, зараз США розглядають посилення своєї військової присутності в Афганістані. За даними ЗМІ, наступного тижня Пентагон оголосить відправлення 4 тисяч тисяч солдатів до країни.