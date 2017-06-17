Поліція: під час пожежі в Лондоні могли загинути 58 осіб

Субота, 17 червня 2017, 17:54

58 осіб зникли безвісти або, ймовірно, загинули внаслідок пожежі у 24-поверховому житловому будинку в Лондоні.

Про це у суботу на брифінгу заявив командир поліції Лондона Стюарт Канді, повідомляє BBC.

До цифри, названої поліцією, входять 30 загиблих, смерть яких була підтверджена раніше. Втім, Канді відзначив, що це не остаточна цифра, і вона може зрости.

Командир Канді закликав усіх, кому пощастило втекти під час пожежі з будинку, повідомити про це владі, щоб їх можна було викреслити зі списків зниклих безвісти. BBC повідомляє, що зниклих може бути 70 осіб.

Нагадаємо, потужна пожежа в Grenfell Tower спалахнула у ніч на 14 червня. 16 червня офіційно підтвердили загибель 30 осіб. За даними джерел видання The Sun, щонайменше 65 осіб загинули у вогні.