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Масштабні лісові пожежі у Португалії забрали життя 43 людей

Неділя, 18 червня 2017, 11:49
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В результаті масштабних лісових пожеж у центральній частині Португалії загинули 43 людини.

Про це повідомив державний секретар Португалії з внутрішнього управління Хорхе Гомес, повідомляє португальський портал RTP.

Значна частина загиблих була знайдена в автомобілях, на яких вони намагалися втекти з охопленого пожежами регіону Пердоган-Гранде.

 

Частина людей загинула через отруєння димом і чадними газами.

59 осіб, здебільшого цивільних, доставили до лікарень Лісабона, Коїмбри і Порту з пораненнями різних ступенів тяжкості. П’ятеро людей – дитина і четверо пожежників – перебувають у важкому стані.

Гасіння пожеж, в якому бере участь 700 пожежників, продовжується. Свою допомогу у гасінні вже зголосилися надати Іспанія і Франція.

Португальські ЗМІ зазначають, що йдеться про одну з найсмертоносніших катастроф в історії країни Уряд Португалії у зв’язку з пожежами у неділю вранці оголосив про надзвичайний стан.

Останніми днями Португалія потерпає від сильної спеки, коли температура перевищує 40 градусів.

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