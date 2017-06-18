У Кельні мусульмани провели марш проти терору

Неділя, 18 червня 2017, 13:14

У німецькому місті Кельні відбувся мирний марш проти насильства та терору, у якому взяли участь представники мусульманської громади Німеччини.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Організатори заявили про кілька тисяч учасників акції, спостерігачі оцінюють кількість демонстрантів у півтори тисячі осіб.

Учасники маршу провели мирну ходу центром Кельна, тримаючи плакати з гаслами: "Разом проти терору", "Мусульмани не винні" та "Ненависть перетворює Землю на пекло".

Демонстранти заявили про своє прагнення дистанціюватися від актів екстремізму та терористичних нападів, скоєних радикальними ісламістами. За даними поліції, хода відбулася мирно і без провокацій.

Організатори очікували до десяти тисяч учасників акції, однак Турецько-ісламська спілка у Німеччині (DITIB) і "Ісламська рада ФРН", яку Федеральне відомство з охорони конституції відносить до екстремістських організацій, підтримати її відмовилися. В уряді ФРН розкритикували DITIB за відмову взяти участь у марші проти терору.