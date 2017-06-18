Більшість британців хочуть проведення другого референдуму щодо Brexit

Неділя, 18 червня 2017, 15:29

Більшість британців хотіли б проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Такими є дані опитування центру Survation, повідомляє The Independent.

53% опитаних виступили за проведення референдуму, на якому б мало вирішуватися питання прийняття чи не прийняття умов остаточної угоди щодо Brexit. 47% опитаних проти ідеї такого референдуму.

Зазначається, що під час проведення аналогічного опитування у квітні 54% британців заявили, що не підтримують ідею подібного референдуму.

Крім того, опитування показало зростання у суспільстві опозиції так званому "жорсткому Brexit". Так, лише 35% опитаних згодні з твердженням прем’єра Британії Терези Мей про те, що "відсутність жодної угоди краща за погану угоду".

Опитування проводилося з 16 по 17 червня, в ньому взяли участь 1005 осіб.