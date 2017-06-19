Головний друг Путіна провалився на парламентських виборах у Франції

Понеділок, 19 червня 2017, 07:51

Депутат Національних зборів Франції Тьєррі Маріані, який був одним із ключових агітаторів за визнання анексії Криму, програв у другому турі виборів кандидатці від партії президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Le Parisien.

Представник партії "Республіканці" Маріані балотувався від 11 закордонного округу, який об’єднує французьких виборців Азії, Австралії, Океанії, а також кількох східноєвропейських країн, серед яких Україна та Росія.

За Маріані проголосували всього близько 19% виборців, у той час як його суперниця Анн Женет від партії "Вперед, республіка!" перемогла з великим відривом: Женет підтримали понад 54% виборців. У неділю ввечері Маріані офіційно визнав свою поразку на виборах.

Тьєррі Маріані відомий як ключовий організатор незаконних візитів європейських депутатів до анексованого Криму. Він є депутатом парламенту з 1994 року та одним з "важковаговиків" партії "Республіканці", де відповідає за зв’язки з Росією (детальніше про нього – в статті "Французький десант у Криму: навіщо приїхали депутати і хто вони насправді?").

Після поїздок до Криму делегації на чолі з Маріані лобіювали в європейських структурах думку про те, що в Криму у татар немає проблем. Після скандалу через його поїздки Маріані усунули з посади в ПАРЄ. За поданням СБУ українська влада наклала на депутата санкції, йому заборонений в’їзд до України.

Як повідомляла "Європейська правда", у другому турі парламентських виборів перемогла партія Еммануеля Макрона разом із партнерами. 350 місць забезпечують абсолютну більшість для президентського альянсу у парламенті.