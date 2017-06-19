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Росія постачатиме Єгипту вертольоти для "Містралів"

Понеділок, 19 червня 2017, 16:16
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Росія виграла тендер на постачання вертольотів Ка-52К "Катран" Єгипту для вертольотоносців "Містраль".

Про це повідомив глава Федеральної служби з військово-технічного співробітництва Дмитро Шугаєв, повідомляє "Интерфакс".

"Ми з задоволенням можемо констатувати, що Росія виграла цей тендер", - заявив Шугаєв.

Він підкреслив, що на цьому етапі "важливо узгодити технічний вигляд вертольота, фінансові умови, тобто провести передконтрактну роботу".

Палубні вертольоти Єгипет планує використовувати на двох вертольотоносцях "Містраль", закуплених у Франції. Спочатку ці вертольотоносці призначалися для Росії, проте після анексії Криму Париж відмовив РФ у постачанні вертольотоносців. Росія отримала грошову компенсацію.

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