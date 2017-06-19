Іран завдав ракетного удару по території іншої держави вперше за 30 років

Понеділок, 19 червня 2017, 16:48

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Іранські військові випустили кілька ракет по території в Сирії у відповідь на два теракти в Тегерані на початку цього місяця.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією іранської влади, ракети були випущені по позиціях угруповання "Ісламська держава" в сирійській провінції Дейр-аз-Зор. Як відомо, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за подвійний теракт в Тегерані, в результаті якого загинули 17 людей.

"Ракети середньої дальності були випущені з провінцій Керманшах і Курдистан, і знищили велику кількість терористів і зброї", - йдеться в офіційні заяві Іранської революційної гвардії.

Іранське телебачення показало кадри зі запуском ракет, що злітають в нічне небо. Іран запустив ракети по території іншого держави вперше за останні 30 років.

Дейр аз-Зор є багатою на нафту провінцією, яка пов'язує де-факто столицю ІДІЛ місто Ракка з територією, яку контролює терористична група в сусідньому Іраку.

Нагадаємо, 7 червня четверо озброєних чоловіків відкрили вогонь біля входу в будівлю парламенту Ірану у Тегерані, після чого проникли у будівлю. Згодом один із них підірвав себе.

Другий напад стався у мавзолеї Хомейні на півдні Тегерану. Троє нападників вбили одну людину і поранили ще п’ятьох, після чого смертниця влаштувала вибух.

Відповідальність за теракти взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".