Іран завдав ракетного удару по території іншої держави вперше за 30 років

Іранські військові випустили кілька ракет по території в Сирії у відповідь на два теракти в Тегерані на початку цього місяця.

Про це повідомляє Al Jazeera.

За інформацією іранської влади, ракети були випущені по позиціях угруповання "Ісламська держава" в сирійській провінції Дейр-аз-Зор. Як відомо, ІДІЛ взяла на себе відповідальність за подвійний теракт в Тегерані, в результаті якого загинули 17 людей.

"Ракети середньої дальності були випущені з провінцій Керманшах і Курдистан, і знищили велику кількість терористів і зброї", - йдеться в офіційні заяві Іранської революційної гвардії.

Another footage of the moment when #Iran's IRGC fires missiles targeting terrorists in #DeirEzzor of #Syria.#IRGC pic.twitter.com/MHfEpO05yx