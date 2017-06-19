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У Парижі вибухнув автомобіль, який в'їхав у поліцейський фургон

Понеділок, 19 червня 2017, 17:48
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У Парижі на Єлисейських полях вибухнув автомобіль, який в'їхав у поліцейський фургон, в результаті інциденту ніхто не постраждав серед поліції.

Про це повідомляє Le Figaro.

За даними видання, інцидент стався вдень в понеділок на Єлисейських полях. Водій, який здійснив наїзд, був серйозно поранений.

За даними кількох джерел серед поліції, машина невідомого вибухнула під час наїзду. Повідомляється, що у невідомого знайшли зброю.

Наразі поліція проводить на Єлисейських полях спецоперацію та просить уникати цей район у зв'язку з інцидентом.

За даними національної жандармерії, підозрюваний був затриманий.

Повідомляється також про евакуацію людей з будівлі театру Маріньї у даному районі.

Окрім того, станції метро Champs-Elysees-Clemenceau закрита з міркувань безпеки.

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