У Парижі вибухнув автомобіль, який в'їхав у поліцейський фургон

У Парижі на Єлисейських полях вибухнув автомобіль, який в'їхав у поліцейський фургон, в результаті інциденту ніхто не постраждав серед поліції.
Про це повідомляє Le Figaro.
За даними видання, інцидент стався вдень в понеділок на Єлисейських полях. Водій, який здійснив наїзд, був серйозно поранений.
За даними кількох джерел серед поліції, машина невідомого вибухнула під час наїзду. Повідомляється, що у невідомого знайшли зброю.
Наразі поліція проводить на Єлисейських полях спецоперацію та просить уникати цей район у зв'язку з інцидентом.
За даними національної жандармерії, підозрюваний був затриманий.
Повідомляється також про евакуацію людей з будівлі театру Маріньї у даному районі.
Окрім того, станції метро Champs-Elysees-Clemenceau закрита з міркувань безпеки.