Нападник, який протаранив фургон поліції у Парижі, загинув

Понеділок, 19 червня 2017, 18:36

Водій, який в центрі Парижа протаранив поліцейський фургон, загинув в результаті аварії.

Про це повідомляє AFP із посиланням на інформаціє Міністерства внутрішніх справ Франції.

Водій за кермом автомобіля Renault Megan врізався у поліцейський мікроавтобус на Єлисейських полях близько 15:48. Після аварії автомобіль загорівся, очевидці також повідомляли про вибух. Крім водія ніхто не постраждав.

Повідомляється також, що в автомобілі знайшли автомат Калашникова, пістолети і газові балони. Поліція цю інформацію офіційно поки не підтвердила.

Поліція вважає, що це був навмисний напад. Про підозрюваного відомо, що йому був 31 рік і він проживав в Аржантеї - північно-західне передмістя Парижа.