Знайти
АКТУАЛЬНО

США виходять з кліматичної угоди: Берлін, Париж і Рим проти нових переговорів

Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам Росії та України

Канада завершила ратифікацію угоди про ЗВТ з Україною

Україна має один рік на проведення ключових реформ – єврокомісар

Комісар Ган: е-декларування активістів варто скасувати до саміту Україна-ЄС

ЄК: наразі немає загрози, що Брюссель призупинить безвіз через реформи



Дипломати допомагатимуть українцям в аеропортах Німеччини у перший день безвізу

П'ятниця, 02 червня 2017, 09:03
Версія для друку Коментарі

У зв'язку із запровадженням ЄС безвізового режиму для громадян України працівники українських консульств 11 червня прибудуть до аеропортів ФРН, щоб допомогти громадянам України у разі виникнення ускладнень при перетині кордону.

Про це інформує Deutsche Welle.

У генеральному консульстві України в Мюнхені повідомили, що 11 червня протягом дня заплановано виїзд та перебування консульських посадових осіб, включаючи генерального консула, у міжнародному аеропорту Мюнхена.

Таким чином планують забезпечити оперативні контакти з прикордонними підрозділами федеральної поліції Німеччини у Баварії для реагування на можливі ускладнення при перетині кордону ЄС українцями у безвізовому порядку.

Виїзди дипломатів в аеропорти протягом першого дня дії безвізового режиму заплановані також в інших консульських округах. Допомогу українцям надаватимуть ще, зокрема, в аеропортах Дюссельдорфа та Кельна, до яких здійснюються авіарейси з України.

Українські дипломатичні установи вже встановили оперативний зв’язок з місцевими відділками федеральної і земельної поліції Німеччини, які здійснюють прикордонний контроль.

Як відомо, 22 травня Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок.

Безвізовий режим між Україною та ЄС запрацює опівночі в ніч на 11 червня.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
09:55
Поліція переселяє 600 мігрантів з колишнього аеропорту Афін
09:39
Партія Мей випереджає лейбористів всього на 3% за тиждень до виборів
09:30
Верховний суд США вирішить долю міграційного указу Трампа
09:07
фото
Єврокомісар Ган прибув до Маріуполя
09:03
Дипломати допомагатимуть українцям в аеропортах Німеччини у перший день безвізу
08:39
США перекинули в Європу стратегічні бомбардувальники B-52
08:14
США виходять з кліматичної угоди: Берлін, Париж і Рим проти нових переговорів
07:57
Чорногорія заборонила в'їзд 149 громадянам Росії та України
07:44
Канада завершила ратифікацію угоди про ЗВТ з Україною
20:47
Британія вводить додатковий збір за оформлення віз
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Інститут світової політики

Від "Євробачення" до євроінтеграції: якою побачили Україну гості фестивалю

Відвідування Києва вплинуло на оцінки європейців. Так, 54% гостей "Євробачення" вважають, що Україна стане членом ЄС уже в наступні п’ять років. А 42% гостей з країн ЄС зізналися, що тепер "набагато більше" хочуть бачити України серед членів Євросоюзу.

Анатолій Марциновський, Європейська правда

Безпека праці, боротьба з наркотиками та інше: що нового несе Україні ратифікована асоціація

Більша частина Угоди про асоціацію з ЄС працює вже майже півтора роки. Але це не означає, що "офіційний запуск" Угоди нічого не змінює... Є нові норми нашої угоди з ЄС, реалізація яких призведе до очевидних результатів. Звісно, якщо Україна їх виконає...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  