Дипломати допомагатимуть українцям в аеропортах Німеччини у перший день безвізу

П'ятниця, 02 червня 2017, 09:03

У зв'язку із запровадженням ЄС безвізового режиму для громадян України працівники українських консульств 11 червня прибудуть до аеропортів ФРН, щоб допомогти громадянам України у разі виникнення ускладнень при перетині кордону.

Про це інформує Deutsche Welle.

У генеральному консульстві України в Мюнхені повідомили, що 11 червня протягом дня заплановано виїзд та перебування консульських посадових осіб, включаючи генерального консула, у міжнародному аеропорту Мюнхена.

Таким чином планують забезпечити оперативні контакти з прикордонними підрозділами федеральної поліції Німеччини у Баварії для реагування на можливі ускладнення при перетині кордону ЄС українцями у безвізовому порядку.

Виїзди дипломатів в аеропорти протягом першого дня дії безвізового режиму заплановані також в інших консульських округах. Допомогу українцям надаватимуть ще, зокрема, в аеропортах Дюссельдорфа та Кельна, до яких здійснюються авіарейси з України.

Українські дипломатичні установи вже встановили оперативний зв’язок з місцевими відділками федеральної і земельної поліції Німеччини, які здійснюють прикордонний контроль.

Як відомо, 22 травня Офіційний журнал ЄС опублікував рішення щодо скасування віз для громадян України та тим самим визначив дату початку безвізових поїздок.

Безвізовий режим між Україною та ЄС запрацює опівночі в ніч на 11 червня.