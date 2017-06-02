Партія Мей випереджає лейбористів всього на 3% за тиждень до виборів

П'ятниця, 02 червня 2017, 09:39

Консервативна партія Британії, яку очолює прем'єр-міністр Тереза Мей, за тиждень до парламентських виборів має лише незначну перевагу над лейбористами.

Про це свідчать результати опитувань громадської думки, повідомляє Reuters.

Опитування YouGov показало перевагу партії на 3 процентних пункти. Консерватори отримають на виборах 42% голосів, тоді як опозиційна Лейбористська партія може розраховувати на 39%.

Окрема модель результатів голосування YouGov, зроблена на основі різних даних, прогнозує консерваторам 317 місць у парламенті, і це на дев'ять менше, ніж необхідно для формування абсолютної більшості.

Опитування Panelbase показало більшу перевагу консерваторів над лейбористами – 8 процентних пунктів, однак два тижні тому ця цифра була майже вдвічі більша.