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Посли ЄС на рік продовжать заборону на інвестиції в Крим - журналіст

П'ятниця, 02 червня 2017, 11:01
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Посли країн-членів Європейського Союзу наступного тижня можуть продовжити обмежувальні заходи ЄС, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС, ймовірно, наступного тижня продовжать заборону на інвестиції з ЄС до Криму ще на один рік", - написав Йозвяк. 

В червні 2016 року Євросоюз продовжив на рік заборону на інвестиції в анексований Російською Федерацією Крим. Термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня цього року.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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