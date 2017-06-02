Посли ЄС на рік продовжать заборону на інвестиції в Крим - журналіст

П'ятниця, 02 червня 2017, 11:01

Посли країн-членів Європейського Союзу наступного тижня можуть продовжити обмежувальні заходи ЄС, введені у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.

Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС, ймовірно, наступного тижня продовжать заборону на інвестиції з ЄС до Криму ще на один рік", - написав Йозвяк.

Eu ambassadors are likely to next week prolong the EU's investment ban in #Crimea for 1 more year. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 червня 2017 р.

В червні 2016 року Євросоюз продовжив на рік заборону на інвестиції в анексований Російською Федерацією Крим. Термін дії нинішніх санкцій спливає 23 червня цього року.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.