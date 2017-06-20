Вівторок, 20 червня 2017, 08:22

США передислокували свою авіацію в Сирії після інциденту зі збиттям сирійського військового літака у небі над Раккою.

Про це повідомляє Reuters.

За словами командування ВПС США, це було зроблено для забезпечення безпеки американських військових.

"Після нещодавніх зіткнень за участю сирійського режиму і російських сил ми вжили розсудливі заходи щодо передислокації літаків в Сирії, щоб продовжувати боротьбу з "Ісламською державою", забезпечуючи при цьому безпеку наших льотних екіпажів з урахуванням відомих загроз", - заявив представник центрального командування ВПС США Деміен Пікарт.

Нагадаємо, у неділю, 18 червня, американський винищувач вперше з 2011 року збив сирійський військовий літак.

У зв’язку з цим Росія заявила про припинення взаємодії з США по меморандуму про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії. Міноборони РФ вважає знищення сирійського винищувача військовою агресією.