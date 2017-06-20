Французький журналіст, поранений унаслідок вибуху в Мосулі, помер

Вівторок, 20 червня 2017, 09:16

Французький журналіст Стефан Вільньов, який отримав поранення в Мосулі в результаті вибуху міни з групою інших журналістів, помер від отриманих травм у понеділок ввечері.

Про це повідомляє Le Figaro.

Після інциденту журналіста доставили у військовий госпіталь США біля Мосула, звідти евакуювали до Багдада. Журналіст помер від отриманих складних поранень.

Стефан Вільньов працював для компанії #5a Productions і готував матеріал про бойові дії в Мосулі для програми "Спеціальний посланник" телеканалу France 2.

Нагадаємо, в результаті цього ж вибуху загинув іракський журналіст Бахтіар Аддад та отримали поранення ще двоє французьких журналістів.