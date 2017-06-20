Жертвами пожеж у Португалії стали 64 людини

Вівторок, 20 червня 2017, 09:21

Внаслідок пожеж у центральній частині Португалії загинули 64 людини.

Про це повідомляє видання Publico.

Як повідомив в ніч на вівторок оперативний командир Служби цивільного захисту Португалії Вітор Ваз Пінто, внаслідок масштабних лісових пожеж у регіоні Педроган Гранде загинули 64 людини, 135 людей поранені.

Раніше повідомлялося про 62 загиблих і 62 поранених.

За його словами, якщо погодні умови лишаться незмінні, пожежі вдасться повністю подолати протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, пожежі у центральній частині Португалії спалахнули у другій половині дня в суботу, після того як в країні декілька днів трималася сильна спека. Поширенню вогню сприяв сильний вітер і суха погода.