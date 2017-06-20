ЄС змінить дизайн шенгенської візи

Рада ЄС 20 червня прийняла регламент, який передбачає зміну дизайну шенгенської візи для короткострокових поїздок до Європи.
Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Регламент встановлює новий загальний дизайн візової наліпки з метою збільшення безпеки і запобігання підробкам.
"Чинна візова наліпка, яка перебуває в обігу більше 20 років, скомпрометувала себе серйозними інцидентами з підробками і шахрайством", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.
Очікується, що регламент буде підписаний Радою ЄС і Європарламентом на початку липня, а потім опублікований в Офіційному журналі.
Як зазначили у Раді ЄС, Ірландія та Велика Британія не будуть суб’єктами нового регламенту, згідно додатковими протоколами до договорів ЄС. Однак на їх прохання Єврокомісія може вступити з ними у взаємодію з метою технічного обміну інформацією щодо формату їхніх національних віз.
Відповідно до регламенту шенгенська віза матиме такий дизайн:
Новий регламент набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.