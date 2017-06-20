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ЄС змінить дизайн шенгенської візи

Вівторок, 20 червня 2017, 11:12
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Рада ЄС 20 червня прийняла регламент, який передбачає зміну дизайну шенгенської візи для короткострокових поїздок до Європи.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Регламент встановлює новий загальний дизайн візової наліпки з метою збільшення безпеки і запобігання підробкам.

"Чинна візова наліпка, яка перебуває в обігу більше 20 років, скомпрометувала себе серйозними інцидентами з підробками і шахрайством", - йдеться у повідомленні Ради ЄС.

Очікується, що регламент буде підписаний Радою ЄС і Європарламентом на початку липня, а потім опублікований в Офіційному журналі.

Як зазначили у Раді ЄС, Ірландія та Велика Британія не будуть суб’єктами нового регламенту, згідно додатковими протоколами до договорів ЄС. Однак на їх прохання Єврокомісія може вступити з ними у взаємодію з метою технічного обміну інформацією щодо формату їхніх національних віз.

Відповідно до регламенту шенгенська віза матиме такий дизайн:

 

Новий регламент набуде чинності через 20 днів після публікації в Офіційному журналі ЄС.

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