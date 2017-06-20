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Російський винищувач пролетів на відстані 1,5 м від американського – ЗМІ

Вівторок, 20 червня 2017, 16:23
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Російський винищувач Су-27 пролетів на відстані 1,5 м від американського розвідувального літака.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох американських чиновників.

Російський Су-27, за словами чиновників, мав ракети під крилами і "стрімко" наближався до американського розвідувального літака RC-135, підлетівши до нього на відстань 1,5 м.

Інцидент стався у понеділок над Балтійським морем.

Американський чиновник назвав поведінку російського пілота провокативною.

Починаючи з 2 червня над Балтикою зафіксовано 35 випадків взаємодії між американськими і російськими військовими літаками чи кораблями, однак чиновники США зазначають, що інцидент, який мав місце у понеділок, примітний своїм небезпечним характером.

До того ж інцидент стався після того як Міноборони РФ заявило, що розглядатиме як потенційну ціль будь який американський винищувач над Сирією після того як сили коаліції збили сирійський військовий літак.

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