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Консультативна місія ЄС: не маємо претензій до СБУ, але реформа потрібна

Вівторок, 20 червня 2017, 18:46
Версія для друку Коментарі

Консультативна місія Європейського союзу (КМЄС) заявляє, що має ефективну співпрацю з СБУ і закликає цей  орган до реформи.

Про це йдеться у коментарі КМЄС, що наданий "Європейській правді" у відповідь на публікацію про проблеми у реформуванні ГПУ та СБУ.

Місія наголошує, що співпрацювала зі службою у напрацюванні проекту можливої реформи. "Кястутіс Ланчінскас (голова місії) не говорив у інтерв’ю, що СБУ не хоче реформуватися. Насправді проект концепції реформування СБУ, розроблений консультативною групою під керівництвом Офісу зв’язку НАТО та КМЄС, був схвалений самим СБУ", - йдеться у коментарі.

В дипмісії водночас підкреслили, що Служба безпеки України потребує реформування.

"Концепція реформи, якщо вона буде коректно впроваджена, допоможе СБУ досягти своєї мети стати суто органом зі збору розвідувальних даних, що відповідатиме повноваженням розвідувальних органів країн-членів НАТО... Це передбачає передачу компетенції правоохоронних та слідчих органів іншим органам влади", - йдеться у заяві.

КМЄС також закликала українську владу затвердити та запровадити зазначену реформу.

Як повідомлялося, на поточному тижні у виданні EUObserver була опублікована стаття на базі інтерв’ю керівника з критикою на адресу ГПУ та СБУ.  Критичні зауваження щодо реформування ГПУ у місії додатково не прокоментували.

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