Американські ЗМІ про візит Порошенка до Трампа: коротка зустріч для фото

Вівторок, 20 червня 2017, 19:52

Президент США Дональд Трамп зустрівся зі своїм українським колегою Петром Порошенком під час візиту, які в Білому дому називають "зайти на вогник" до Овального кабінету.

Про це пише американське інформаційне агентство Associated Press.

"Президент Петро Порошенко зупинився у вівторок для короткої фотозйомки з Трампом після зустрічей з віце-президентом Майком Пенсом та командою національної безпеки", - пише видання.

Президент США заявив, для нього "велика честь" зустрічатися з Порошенком і "досягнуто значного прогресу" у відносинах з Україною.

На майже 2-хвилинному відео, опублікованому каналом NBC, видно, що під час вступного слова Трамп був небагатослівним і говорив близько 20 секунд, решту часу говорив Порошенко.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) 20 червня 2017 р.

Телеканал CNN відзначає, що коли Порошенко приїхав у Білий дім, українського президента не зустріли з традиційною помпою, які відбуваються зустрічі іноземного керівника з президентом Сполучених Штатів.

CNN звертає увагу на те, що Трамп "розстеляє червону килимову доріжку" у Білому домі практично для всіх іноземних лідерів, з країнами яких США не мають особливих проблем.

Президент Румунії Клаус Йоханніс у червні провів прес-конференцію разом з Трампом, а президента Панами зустріли Трамп та перша леді Меланія Трамп.

В той же час, інші іноземні лідери отримали досить прохолодний прийом і зустрічалися з віце-президентом Майклом Пенсом, а не Трампом. У квітні цього року король Йорданії зустрівся з Пенсом в його резиденції та офіційно не зустрічався з президентом США, а президент Гондурасу зустрічався з віце-президентом у березні.

Зустріч Порошенка і Трампа розпочалася незабаром після того, як адміністрація Трампа оголосила про запровадження санкцій проти двох російських чиновників та трьох десятків інших осіб та компаній, причетних до анексії Криму.

Нагадаємо, Порошенко після візиту в Білий дім заявив, що його зустріч з Трампом була детальною і українська сторона отримала повну підтримку від США.