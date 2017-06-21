Ще два міністри відмовились від роботи в новому уряді Франції

Середа, 21 червня 2017, 09:33

Міністр юстиції та міністр європейських справ Франції відмовились входити до нового уряду Едуара Філіпа, склад якого має бути оголошений до вечора середи.

Про це повідомляє Le Figaro.

Міністр європейських справ Маріель де Сарнез оголосила, що не працюватиме у новому кабінеті. Вона залишає уряд, щоб очолити групу союзної партії Макрона MoDem у Національних зборах.

Про свою відставку заявив міністр юстиції Франції Франсуа Байру. Він не пояснив свого рішення. Очікується, що Байру надасть пояснення згодом на прес-конференції.

Франсуа Байру – глава центристської партії MoDem, проти представників якої ведеться розслідування у справі фіктивного фінансування за рахунок коштів Європарламенту. Напередодні через це розслідування уряд залишила міністр оборони Сільві Гулар, яка теж входить до керівництва MoDem.

Зазначимо, кабінет Едуара Філіпа пішов у "технічну відставку" після парламентських виборів.

Очікувалося, що склад нового уряду майже не зміниться, адже президентський альянс "Республіка, вперед" та MoDem зумів забезпечити абсолютну більшість у Національних зборах.

Втім, вже четверо міністрів оголосили, що не увійдуть до нового кабінету прем’єра Філіпа. Окрім де Сарнез, Байру та Гулар уряд залишає міністр територіальної згуртованості Франції Рішар Ферран. Проти нього ведеться розслідування у справі шахрайства з нерухомістю.