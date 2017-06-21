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Макрон і Меркель на саміті ЄС озвучать свою оцінку виконання Мінських угод - ЗМІ

Середа, 21 червня 2017, 12:18
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Глави держав і урядів країн ЄС на саміті 22-23 червня у Брюсселі вислухають рекомендації своїх представників у "нормандському форматі" президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель про ситуацію з виконанням Мінських угод.

Про це у середу журналістам повідомив високопоставлений чиновник ЄС на умовах анонімності, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ви знаєте, що ми на етапі розгляду подальших дій стосовно обмежувальних заходів щодо Росії", - сказав співрозмовник ЗМІ. За його словами, на саміті відбудеться "технічне обговорення" ситуації навколо Мінських угод.

Раніше дипломатичне джерело в ЄС повідомило "Інтерфаксу", що саміт не буде приймати рішень про продовження економічних санкцій проти Росії. Юридично чинне рішення приймається Радою ЄС. Однак, як повідомлялось раніше, лідери ЄС можуть ухвалити політичне рішення про продовження секторальних санкцій проти Росії.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що питання про продовження санкцій стосовно Росії, пов'язаних з Мінськими угодами, може бути вирішене після саміту ЄС. Рішення повинно бути прийнято до кінця липня.

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