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У Кремлі назвали "неприйнятною" вимогу США залишити східну Україну

Середа, 21 червня 2017, 17:36
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У Росії вважають "неприйнятною та неправильною" заяву Білого дому про те, що санкції проти РФ не скасують, поки Росія не залишить східну Україну.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Reuters.

Пєсков прокоментував заяву прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, який заявив напередодні, що санкції з Росії не знімуть, поки вона не залишить окуповані території на сході України.

"Ми неодноразово заявляли, що Росія не присутня на території Донбасу. Ось чому ми вважаємо подібні заяви неприйнятними та неправильними", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, напередодні, у зв'язку з агресією РФ в Україні, США ввели санкції ще проти 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких російські офіційні особи, "чиновники" анексованого Криму та так званих ЛНР/ДНР, російські банки, та проти 20 "дочок" "Транснефти".

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