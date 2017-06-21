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Бюро ООН по боротьбі з тероризмом очолить російський дипломат - ЗМІ

Середа, 21 червня 2017, 19:01
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Глава Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш планує призначити московського посланника у Відні на чолі новоствореного Бюро по боротьбі з тероризмом у Нью-Йорку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на інформацію чиновників та дипломатів.

Посол Росії в міжнародних організаціях у Відні Володимир Воронков розповів, що зустрічався з Гутеррішем у вівторок. Очікується, що на цьому тижні буде оголошено про призначення, заявили чиновники та дипломати.

"Боротьба з тероризмом - це одна з питань, в якому більшість країн може працювати з Росією", - сказав на умовах анонімності високопоставлений західний дипломат.

"У нас дуже різні погляди на те, що вважається тероризмом, і що вважається відповідною реакцією на тероризм з боку Росії, але принаймні це дискусія, яку ми можемо легше вести, ніж у питаннях політичних справ чи миротворчих процесах", - сказав дипломат.

Представники чотирьох із п'яти країн, що мають право вето в Раді безпеки ООН - США, Велика Британія, Франція та Китай, протягом останніх 10 років обіймали найвищі посади у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку.

Американець очолював офіс із політичних справ, француз керував миротворчими процесами, британець займався гуманітарними справами, а представник Китаю керував економічними та соціальними справами. Протягом останніх семи років росіяни очолювали віденський Офіс ООН з наркотиків та злочинності.

"Справедливо зауважити, що росіяни є недостатньо представленими на найвищому рівні в ООН. Загалом, вони висунули дуже мало кандидатів на високі посади", - заявив старший західний дипломат.

Генеральна Асамблея ООН минулого тижня схвалила створення Бюро по боротьбі з тероризмом, яке допоможе державам втілити глобальну стратегію у боротьбі з тероризмом, прийняту в 2006 році.

Стратегія, що переглядається раз на два роки, спрямована на проведення заходів щодо запобігання тероризму та боротьбі з тероризмом.

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