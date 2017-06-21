Україна та США підпишуть угоди про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю – Порошенко

Середа, 21 червня 2017, 20:19

Президент України Петро Порошенко анонсував найближчим часом підписання між Україною та США угод про оборонні закупівлі та військово-технічну співпрацю.

Про це Порошенко заявив під час прес-конференції сьогодні у Вашингтоні.

"За 36 годин відбулися зустрічі з ключовими гравцями нової американської адміністрації президента Трампа. Була дуже довга розмова з президентом, де наголосили на двох важливих речах: підтримка Сполученими Штатами суверенітету , територіальної цілісності і незалежності України, підтримка в протидії російській агресії", - сказав він.

Порошенко підкреслив, що намічені конкретні плани, які передбачають збереження і посилення санкційного режиму США проти РФ аж до повного виконання Мінських угод.

"Крім того, під час переговорів у Пентагоні було домовлено про те, що Україну відвідають декілька ключових членів нової адміністрації, декілька міністрів, і будуть підписані дуже важливі угоду, в тому число по оборонному співробітництву, включають угоду про оборонні закупівлі і військово-технічну співпрацю", - сказав президент.