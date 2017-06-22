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У Брюсселі стартує саміт ЄС, на якому мають узгодити продовження санкцій проти Росії

Четвер, 22 червня 2017, 09:13
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У Брюсселі в четвер, 22 червня, розпочинається саміт лідерів держав-членів ЄС, під час якого очікується ухвалення політичного рішення щодо продовження санкцій проти Росії.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель представлять свою оцінку щодо виконання Мінських домовленостей. Стан справ з імплементацією мінських угод буде обговорено під час робочої вечері.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", саміт має намір рекомендувати прийняти рішення про продовження економічних санкцій щодо Росії, які в ЄС пов'язують з виконанням мінських угод. Очікується, що у найближчі дні продовження санкцій буде офіційно схвалене на рівні Ради ЄС.

Крім того, на порядку денному саміту – питання безпеки та оборони, міграційна криза та вихід Великої Британії з ЄС.

Саміт відбувається за посилених заходів безпеки після нещодавньої спроби теракту в Брюсселі.

Зустріч європейських лідерів триватиме 22-23 червня.

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