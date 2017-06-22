Сейм Польщі схвалив нові правила працевлаштування для українців

Четвер, 22 червня 2017, 18:29

Сейм Польщі ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці, яким передбачено нові правила прийняття іноземців на сезонну роботу у Польщі.

Про це повідомляється на сайті Сейму Польщі.

Законопроект має адаптувати національне законодавство Польщі до директиви ЄС щодо умов в'їзду та проживання громадян третіх країн (не країн-членів ЄС) для працевлаштування на сезонну роботу.

Як повідомляє Polskie Radio, пропоновані в законі рішення стосуються іноземців, котрі виконують довгострокову роботу у Польщі.

Мова йде про громадян Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдови, України та Росії, котрі зможуть користуватися спрощеною процедурою доступу до ринку праці.

Згідно зі змінами до закону, крім дозволів на роботу, що видає воєвода на період до трьох років, введено дозвіл на сезонну роботу, що видаватиме староста.

Пропоновані положення передбачають створення реєстру праці іноземців, що міститиме інформацію про класичні дозволи на роботу, дозволи на сезонну роботу, заяви, що складають з метою внесення запису до реєстру та інформацію старости про відсутність можливості задоволення кадрових потреб на місцевому ринку праці.

Законом передбачено внесення платежу (30 злотих) за реєстрацію заяви працедавця про намір працевлаштування іноземців.

"Це зменшить зловживання та забезпечить фінансові надходження, що будуть використані старостами для виконання цього завдання. Це дозволить ефективніше обслуговувати зацікавлених осіб повітовими управліннями праці. Планується, що платіж, вказаний у розпорядженні, буде невеликим і становитиме 30 злотих", - наголошено в обґрунтуванні до рішення.

Згідно із законом, заяву можуть не зареєструвати, якщо управління визнає, що вона була складена з корисливою метою або буде використана іноземцем для інших потреб, ніж виконання праці для даного суб’єкта. Роботу на підставі заяви, зареєстрованій старостою, можна буде виконувати протягом шести місяців упродовж наступних 12 місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство праці, родини та соціальної політики Польщі пропонує оновити закон "Про промоцію працевлаштування", яким передбачається істотна зміна процедура працевлаштування українців.