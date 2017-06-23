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The Washington Post: у Трампа через Росію з'явився новий ранковий ритуал

П'ятниця, 23 червня 2017, 16:44
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Президент США Дональд Трамп вже багато днів проводить новий ранковий ритуал близько 6:30 ранку - перед тим, як всі новини з'являться в ефірі, він обговорює по телефону з членом своєї зовнішньої юридичної команди всі питання, що стосуються Росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

Дзвінки, про які розповіли троє високопоставлених чиновників Білого дому, - частина стратегічної консультації та частина президентського сеансу, в ході якого адвокати Трампа та "PR-гуру" по черзі оглядають з ним останні новини.

"Вони також розробляють свій план боротьби з його визнаними ворогами: спецпрокурор, який веде розслідування щодо втручання Росії; медіа "фейкових новин", які ведуть хроніку з цього питання; та, у деяких випадках, власний департамент юстиції, який контролює це розслідування", - повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела.

Його радники заохочують такі дзвінки - які Трамп, прокидаючись рано, веде зі своїх окремих приміщень у резиденції Білого дому - в надії, що він зможе відділити головне від другорядного у питанні розслідування втручання Росії у вибори. Тому, коли президент вже прибуває на роботу в Овальний кабінет, він вже більше не захоплений думками про розслідування щодо втручання Росії, яке, за його словами, наче темна хмара згущується над його президентством.

Один з найкращих радників Білого дому, відповідаючи на запитання, чи є така тактика ефективною, замовк на кілька секунд, а потім просто засміявся.

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