У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені

П'ятниця, 23 червня 2017, 18:24

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Щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в п'ятницю в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.

Про це повідомляє Associated Press.

Перший вибух скоїв смертник на автомобілі біля офісу начальника поліції в південно-західному місті Кветта. В результаті вибуху загинуло щонайменше 11 осіб та 20 отримали поранення.

Через кілька годин сталися ще два вибухи з різницею у лічені хвилини. Вони сталися на ринку шиїтського міста Парачінар, загинули 24 людини, в основному шиїтські мусульмани.

Теракти сталися за кілька днів до мусульманського свята Ейд-аль-Фітр, яке завершує священний місяць Рамадан.

Поки що невідомо, хто стояв за нападами, але в минулому за аналогічні вибухи брали на себе відповідальність сунітські бойові групи.