У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені

Щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в п'ятницю в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.
Про це повідомляє Associated Press.
Перший вибух скоїв смертник на автомобілі біля офісу начальника поліції в південно-західному місті Кветта. В результаті вибуху загинуло щонайменше 11 осіб та 20 отримали поранення.
Через кілька годин сталися ще два вибухи з різницею у лічені хвилини. Вони сталися на ринку шиїтського міста Парачінар, загинули 24 людини, в основному шиїтські мусульмани.
Теракти сталися за кілька днів до мусульманського свята Ейд-аль-Фітр, яке завершує священний місяць Рамадан.
Поки що невідомо, хто стояв за нападами, але в минулому за аналогічні вибухи брали на себе відповідальність сунітські бойові групи.