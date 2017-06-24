У Лондоні евакуюють жителів багатоповерхівок через небезпечне облицювання

Субота, 24 червня 2017, 10:32

Жителів більше 700 квартир в п'яти житлових багатоповерхівках на півночі Лондона було вирішено евакуювати через побоювання з приводу невідповідності вимогам пожежної безпеки облицювання будівель.

Про це повідомляє ВВС.

У муніципальній раді лондонського району Камден повідомили, що евакуація проводиться "для проведення невідкладних протипожежних робіт". Рішення було затверджене у п'ятницю ввечері.

Спочатку повідомлялося, що будуть евакуйовані жителі тільки одного багатоповерхового будинку. Однак після проведення перевірки стало відомо, що протипожежні роботи будуть вестися в п'яти багатоповерхових будинках.

Як з'ясувалося, облицювання п'яти будівель в районі Камден аналогічне тому, що використовувалося в багатоповерховому будинку Grenfell Tower, де в результаті пожежі загинули 79 осіб.

Очікується, що роботи по заміні облицювання будівель займуть від трьох до чотирьох тижнів. Жителів евакуйованих будинків переселяють в готелі та інші місця тимчасового розміщення.

У суботу вранці стало відомо, що один з п'яти будинків не потрібно евакуювати, і жителі можуть повернутися в свої квартири.

Нагадаємо, пожежа у лондонській багатоповерхівці Grenfell Tower, у якій, як вважають, загинули 79 людей, розпочалася у морозильній камері холодильника однієї з квартир.

Однак неймовірно швидке поширення вогню сталося через зовнішнє облицювання будинку, яке не відповідало вимогам пожежної безпеки.