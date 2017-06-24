Трамп, Путін і Ердоган ведуть себе як автократичні правителі - Шульц

Субота, 24 червня 2017, 11:04

Європейський Союз повинен стати сильнішим у відповідь на послаблення демократії в Сполучених Штатах, Росії та Туреччині.

Про це заявив лідер німецьких соціал-демократів і колишній президент Європейського парламенту Мартін Шульц, повідомляє Reuters.

Шульц заявив, що президент США Дональд Трамп, президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Раджеп Тайіп Ердоган поводяться як "автократичні правителі".

"Тепер важливо омолодити Європу та зробити її сильнішою не тільки на словах, але і через конкретну політику", - сказав Шульц.

Минулого місяця кандидат на посаду канцлера Німеччини також звинуватив Трампа в знищенні західних цінностей та підриванні міжнародної співпраці.

"Деякі з країн Великої двадцятки ведуть себе як автократичні правителі: президент Туреччини Ердоган, президент Росії Путін, а також президент США Трамп", - додав він.

За останніми опитуваннями, німці віддають перевагу Ангелі Меркель на посаді канцлера, а не Мартіну Шульцу, підтримка якого впала нижче 30%.