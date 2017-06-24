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У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у європейські вибори

Субота, 24 червня 2017, 13:07
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Комітет Сенату США у справах розвідки проведе слухання щодо втручання Росії у європейські вибори.

Про це повідомляє видання The Hill.

Слухання, на якому виступатимуть експерти з питань міжнародної безпеки та Європи, відбудуться у середу, 28 червня.

Комітет вже кілька місяців веде розслідування щодо ролі Кремля в президентських виборах у США 2016 року, а також щодо можливої координації між кампанією Трампа та Москвою.

"Сенатський комітет з розвідки зверне свою увагу на спроби Росії втрутитися в європейські вибори", - пише видання.

Представники розвідки підозрюють, що Росія може стояти за кібератакою, якою намагалися зірвати вибори у Франції.  Крім того, низка кібератак була направлена на Чорногорію у жовтні минулого року, перед тим, як країна мала приєднатися до НАТО.

Голова комітету Річард Бур вказав на майбутні вибори Німеччини, які відбудуться восени, як можливу мету втручання Росії.

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