США оприлюднили фото небезпечного перехоплення їх літака винищувачем РФ

Субота, 24 червня 2017, 14:33

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Європейське командування сил США оприлюднило фотографії, які показують момент небезпечного перехоплення американського розвідувального літака RC-135U російським винищувачем Су-27.

Фото розміщені на сайті Eucom.

Інцидет стався 19 червня у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Американська сторона повідомила, що російський винищувач пролетів на відстані 1,5 метра від американського літака.

"Через високу швидкість та поганий контроль над літальним апаратом під час перехоплення, ця взаємодія була визнана небезпечною", - йдеться у повідомленні.

Прес-секретар Пентагону капітан Джефф Девіс в коментарі CNN повідомив, що з початку червня між російськими та американськими літаками та суднами біля Балтійського моря було більше 30 взаємодій і більшість із них були безпечними.

"Переважна більшість взаємодій у нас є безпечними. Це виняток, а не норма, але ми знову працювали в міжнародному повітряному просторі і нічого не провокували", - сказав він.