Макрон та Шварценеггер потролили Трампа з приводу кліматичної угоди

Субота, 24 червня 2017, 16:13

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Президент Франції Еммануель Макрон та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потролили президента США Дональда Трампа щодо його ставлення до питань зміни клімату.

Шварценеггер опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, на якому вони обіцяють "знову зробити планету великою".

"Ми з президентом Макроном обговорюємо питання навколишнього середовища та "зелене" майбутнє", - каже Шварценеггер.

"Ми працюватимемо разом, щоб зробити планету знову великою", - додає Макрон. Його фраза перегукується з лозунгом президентської кампанії Трампа - "Make America great again".

Як відомо, Макрон критикував рішення президента США відмовитися від Паризької кліматичної угоди яку США підписали в 2015 році.