Знайти
АКТУАЛЬНО

У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у європейські вибори

У Лондоні евакуюють жителів багатоповерхівок через небезпечне облицювання

Катар відхилив вимоги арабських країн, вважає їх неприйнятними

The Washington Post: у Трампа через Росію з'явився новий ранковий ритуал

У Пакистані в результаті трьох вибухів загинули 35 осіб, 100 поранені

Туск: пропозиції Британії можуть погіршити ситуацію для громадян ЄС



Макрон та Шварценеггер потролили Трампа з приводу кліматичної угоди

Субота, 24 червня 2017, 16:13
відео
Версія для друку Коментарі

Президент Франції Еммануель Макрон та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер потролили президента США Дональда Трампа щодо його ставлення до питань зміни клімату.

Шварценеггер опублікував відео на своїй сторінці у Facebook, на якому вони обіцяють "знову зробити планету великою".

"Ми з президентом Макроном обговорюємо питання навколишнього середовища та "зелене" майбутнє", - каже Шварценеггер.

"Ми працюватимемо разом, щоб зробити планету знову великою", - додає Макрон. Його фраза перегукується з лозунгом президентської кампанії Трампа - "Make America great again".

Як відомо, Макрон критикував рішення президента США відмовитися від Паризької кліматичної угоди яку США підписали в 2015 році.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
16:36
У росіян при в'їзді в Україну будуть відбирати біометричні дані - Турчинов
16:13
відео
Макрон та Шварценеггер потролили Трампа з приводу кліматичної угоди
15:34
В Англії 27 багатоповерхівок не відповідають вимогам пожежної безпеки
14:33
фото
США оприлюднили фото небезпечного перехоплення їх літака винищувачем РФ
14:09
Терорист з Манчестера використав відео з YouTube для створення бомби
13:07
У Сенаті США пройдуть слухання щодо втручання РФ у європейські вибори
12:49
фото
У Британії учням дозволили носити шорти, коли вони прийшли в спідницях
12:14
Померла французька журналістка, яка була поранена під час вибуху в Мосулі
11:54
Теракти у Пакистані: кількість загиблих зросла до 61, понад 260 поранених
11:26
фото
У Німеччині з'явилася банкнота номіналом нуль євро
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Юлія Хорт, Парламентська експертна група з євроінтеграції

Гарантії вкладникам банків: гарні наміри та підводні камені

На розгляд парламенту запропоновано три ініціативи, які кардинально змінюють систему гарантування банківських вкладів. Попри декларування європейських принципів, їх впровадження дозволить регулятору змінювати правління банків просто через власний поганий настрій.

Сергій Сидоренко, Європейська правда

Битва за Вашингтон: здобутки та проблеми візиту Порошенка до США

Два бізнесмени, що вирішили стати політиками; два політики, що мають проблеми через Росію. Зрештою, навіть проблеми вони часом вирішують схожим чином: щоби не продавати бізнес-імперію після обрання на найвищу посаду, і Порошенко, і Трамп використали механізм "сліпого трасту"...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання чи републікацію новин з сайту дозволено лише за умови посилання
(для інтернет-видань - гіперпосилання) на Європейську правду, http://www.eurointegration.com.ua/. Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  