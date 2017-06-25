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У новому сербському уряді хочуть створити міністерство євроінтеграції

Неділя, 25 червня 2017, 11:22
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У Сербії пройшла позачергова сесія парламенту з приводу питання про внесення змін до закону про міністерства, що передбачає створення двох нових міністерств - охорони навколишнього середовища та європейської інтеграції.

Про це повідомляє Tanjug.rs.

Таким чином, новий уряд, разом з Аною Брнабич, у разі ухвалення відповідних змін зможе мати 18 міністерств, що на два більше, ніж раніше.

"У той час як депутати керівної коаліції вітають створення двох нових міністерств, частина опозиції різко розкритикувала створення міністерства з питань європейської інтеграції", - відзначає видання.

Бошко Обрадович, засновник правої політичної партії Dveri заявив, що Сербія має потребу в міністерстві з питань європейської дезінтеграції, а не інтеграції.

Раніше повідомлялося, що президент Сербії Александр Вучич запропонував на посаду прем’єр-міністра Ану Брнабич - міністра державного управління та місцевого самоврядування, яка відкрито заявляє про свою нетрадиційну орієнтацію.

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