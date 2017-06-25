Турецька влада заборонила гей-парад в Стамбулі з міркувань безпеки

Турецька влада вже третій рік поспіль забороняє проведення гей-параду у Стамбулі.
Про це повідомляє Al Jazeera.
За даними видання, гей-парад, який повинен був відбутися сьогодні, 25 червня, заборонили з міркувань безпеки, оскільки ультранаціоналістичні групи погрожували заблокувати подію.
"Проведення маршу не дозволено з міркувань безпеки стосовно громадян, особливо самих учасників та туристів, які перебуватимуть в цьому районі", - заявив у суботу губернатор Стамбула.
У штабі губернатора посилаються на "дуже серйозні реакції" у соцмережах, висловлені проти заходу, який забороняють вже три роки поспіль.
Організатори заявляють, що заборона з міркувань безпеки фактично легітимізує осіб та групи, які створюють загрозу та здійснюють злочини на ґрунті ненависті.
Лара Гуней Озлен, речник гей-параду, заявила, що їхній заклик щодо проведення параду в силі та що захід буде проведено.
"Причини заборони нашого параду не є вагомими чи переконливими", - заявила вона у коментарі Al Jazeera.
Повідомляється, що гей-паради у Стамбулі проводяться з 1993 року.