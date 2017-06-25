У Ньюкаслі автомобіль в'їхав у натовп людей, 6 осіб травмовано

Неділя, 25 червня 2017, 13:41

Щонайменше шість людей постраждали в результаті наїзду автомобіля на людей в англійському Ньюкаслі.

Про це повідомляє BBC.

Наїзд стався о 9:14 за місцевим часом біля спортивного центру Westgate, де проходило святкування мусульманського свята Розговіння.

Повідомляється, що сотні людей були на заході, щоб відзначити кінець Рамадану.

У поліції повідомили, що у зв'язку з інцидентом було затримано 42-річну жінку.

Один з очевидців розповів: "З того, що я зрозумів, (жінка) збиралася виїхати (з автостоянки - Ред.) на своєму автомобілі, і я гадаю, що вона втратила контроль".

В поліції повідомили, що інцидент не пов'язаний з тероризмом.

Нагадаємо, 19 червня у Лондоні мікроавтобус навмисно наїхав на натовп людей. Інцидент стався біля мечеті Фінсбері о 00:20 за місцевим часом. В цей час в мечеті саме закінчилася молитва і люди виходили назовні.

В результаті інциденту одна людина загинула на місці, восьмеро доставлені до лікарень.