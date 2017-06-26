У США хакери зламали урядові сайти штату Огайо і поставили пропаганду ІДІЛ

Понеділок, 26 червня 2017, 08:22

Хакери зламали низку сайтів уряду американського штату Огайо і розмістили на них повідомлення з закликом підтримати терористичну групу "Ісламська держава".

Про це повідомляє Associated Press.

Зламали, зокрема, сайти губернатора штату республіканця Джона Кейсіка, його дружини і сайти департаментів. В офісі губернатора підтвердили, що їх зламали в неділю.

У повідомленнях, які залишили хакери, йдеться, що "Трамп і всі ваші люди будуть притягнуті до відповідальності за кожну краплю крові, пролиту в мусульманських країнах".

В іншому повідомленні йдеться - "Я люблю Ісламську держава".

Нагадаємо, минулого тижня сталася кібератака на парламент Великої Британії. Були зламані близько 90 акаунтів електронної пошти.