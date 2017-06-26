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ПАРЄ розгляне рішення, що дозволить звільнити Аграмунта, він втік від преси

Понеділок, 26 червня 2017, 11:03
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Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про розгляд змін до регламенту, що дозволять відправити у відставку президента асамблеї.

Таке рішення було схвалене на засіданні Бюро в понеділок з перевагою в один голос, повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Як стверджують учасники засідання, цьому передувала емоційна дискусія. Низка депутатів висловлювалися проти, оскільки дане рішення де-факто запроваджує покарання "заднім числом" - за дії, вчинені ним до зміни регламенту.

Аграмунт утримався від коментарів пресі. Після завершення закритого засідання Бюро він сховався на балконі зали засідання, чекаючи, що журналісти розійдуться. Згодом, зрозумівши, що преса чекає на його коментарі, президент асамблеї вийшов із зали та поспіхом пройшов до свого кабінету, видаючи, що він не чує запитання журналістів.

Як відомо, від весни ПАРЄ перебуває у кризовому стані. Депутати висловили недовіру президентові Педро Аграмунту через його співпрацю з РФ та поїздку до Сирії (детальніше в статті "Жертва токсичної Росії: президент ПАРЄ узгодив деталі своєї відставки")

Водночас регламент не передбачає причини для відставки президента ПАРЄ проти його волі, доки він зберігає депутатські повноваження. В квітні була досягнута домовленість про відставку Аграмунта за власним бажанням, однак він не виконав зобов’язання, скориставшись двозначністю домовленості. В травні керівництво ПАРЄ досягло нової домовленості про умови відставки Аграмунта, але напередодні початку сесії він оголосив, що не виконуватиме угоду із колегами.

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