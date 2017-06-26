У ПАРЄ створили слідчий орган для розслідувань корупції в організації

Понеділок, 26 червня 2017, 16:06

В Парламентській асамблеї Ради Європи створили зовнішній орган з розслідування фактів корупції в організації, до якого увійшли три авторитетних судді з Великої Британії, Франції та Швеції.

Про це повідомляє УНІАН.

Рішення було ухвалено в понеділок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ПАРЄ за результатами обговорення доповіді депутата від Нідерландів Тіні Кокса.

На початку своєї доповіді він заявив, що "радий відзначити процес з двох питань, які винесені на розгляд Асамблеї Ради Європи".

"Я говорю про необхідність організувати незалежне зовнішнє розслідування заяв про корупцію на адресу членів нашої Асамблеї та конфлікт, який винесений на розгляд (через президента Педро Аграмунта). Щодо корупції, то, ухвалюючи звіт, Асамблея затвердить склад зовнішньої групи щодо розслідування, якій було запропоновано розглянути питання корупції деяких членів", - вказав Кокс.

За словами доповідача, група розпочне свою роботу та представить результати не пізніше 31 грудня цього року. Він додав, що Бюро може продовжити повноваження групи, якщо це буде необхідно.

Орган проведе незалежне розслідування заяв про корупцію та конфлікти інтересів, які "пролунали на адресу чотирьох членів Асамблеї". При цьому конкретних імен доповідач не назвав.

Нагадаємо, наприкінці травня керівництво ПАРЄ оприлюднило рішення про склад незалежного органу, що розслідуватиме звинувачення про корупцію на адресу членів ПАРЄ. До нього увійдуть колишній голова Європейського суду з прав людини Сер Ніколас Братца (Великобританія), колишній суддя Жан-Луі Бригер (Франція) та колишній суддя ЄСПЛ Елізабет Фура (Швеція).

Нагадаємо, що саме на адресу президента організації Педро Аграмунта лунають звинувачення щодо причетності до корупції в ПАРЄ (детальніше про це – в статті "Асамблея політичної корупції: як в ПАРЄ знайшли азербайджанські хабарі та російські інтереси"). В квітні було оголошено про політичну домовленість про його відставку, однак Аграмунт і досі лишається на посаді президента ПАРЄ.