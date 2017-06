Трамп: Обама нічого не робив щодо РФ, бо очікував на перемогу Клінтон

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник, екс-президента США Барак Обама нічого не робив щодо втручання Росії у вибори, бо очікував на перемогу Гілларі Клінтон.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Причиною, чому Обама НІЧОГО не зробив щодо Росії після того, як ЦРУ поінформувало його про втручання, є те, що він очікував на перемогу Клінтон і не хотів "розхитувати човен".

Він не протидіяв, він був у змові чи став на перешкоді, і це нічого доброго не принесло демократам та нечесній Гілларі", - написав він.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win..

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good.