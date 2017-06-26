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Трамп: Обама нічого не робив щодо РФ, бо очікував на перемогу Клінтон

Понеділок, 26 червня 2017, 16:43
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Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник, екс-президента США Барак Обама нічого не робив щодо втручання Росії у вибори, бо очікував на перемогу Гілларі Клінтон.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Причиною, чому Обама НІЧОГО не зробив щодо Росії після того, як ЦРУ поінформувало його про втручання, є те, що він очікував на перемогу Клінтон і не хотів "розхитувати човен".

Він не протидіяв, він був у змові чи став на перешкоді, і це нічого доброго не принесло демократам та нечесній Гілларі", - написав він.

Напередодні у Twitter президент США Дональд Трамп написав подібний твіт - звинуватив свого попередника, екс-президента США Барака Обаму, в бездіяльності щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року. 

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