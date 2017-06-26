Трамп: Обама нічого не робив щодо РФ, бо очікував на перемогу Клінтон

Понеділок, 26 червня 2017, 16:43

Президент США Дональд Трамп заявив, що його попередник, екс-президента США Барак Обама нічого не робив щодо втручання Росії у вибори, бо очікував на перемогу Гілларі Клінтон.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

"Причиною, чому Обама НІЧОГО не зробив щодо Росії після того, як ЦРУ поінформувало його про втручання, є те, що він очікував на перемогу Клінтон і не хотів "розхитувати човен".

Він не протидіяв, він був у змові чи став на перешкоді, і це нічого доброго не принесло демократам та нечесній Гілларі", - написав він.

The reason that President Obama did NOTHING about Russia after being notified by the CIA of meddling is that he expected Clinton would win.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 червня 2017 р.

...and did not want to "rock the boat." He didn't "choke," he colluded or obstructed, and it did the Dems and Crooked Hillary no good. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 червня 2017 р.

Напередодні у Twitter президент США Дональд Трамп написав подібний твіт - звинуватив свого попередника, екс-президента США Барака Обаму, в бездіяльності щодо втручання Росії в американські вибори 2016 року.