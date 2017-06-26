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Два тижні безвізу: 45 тис. осіб перетнули кордон з ЄС лише з біометричним паспортом

Понеділок, 26 червня 2017, 17:46
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Від початку запровадження безвізових поїздок для громадян України станом на 25 червня 45 тисяч українців перетинали кордон з ЄС, маючи тільки біометричний паспорт.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Подорожуючи в країни Європи без віз 15,7 тисяч громадян користувалися авіаційним транспортом. Інші прямували залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість з яких на кордоні з Польщею (16300 громадян України) та Угорщиною (6400 громадян України).

При цьому статистичне збільшення громадян, які в рамках безвізу прямували в європейські країни, фіксувалося протягом вихідних.

Крім того, з початку впровадження безвізових подорожей у перетині кордону відмовлено 43 громадянам України, в переважній більшості через попередні порушення міграційного законодавства країн ЄС.

В той же час Держприкордонслужба повідомила, що за два тижні з біометричними паспортами кордон в країни ЄС загалом перетнули 200 тисяч українців.

Як відомо, в ніч на 11 червня країни-члени Євросоюзу запровадили безвізовий режим для України.

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