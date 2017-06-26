Кремль відкликає свого посла з Вашингтона на тлі розслідувань у США - ЗМІ

Понеділок, 26 червня 2017, 20:11

Кремль вирішив відкликати свого посла Сергія Кисляка з Вашингтона на тлі розслідувань ФБР та Конгресу щодо контактів росіян із топ-радниками президента США Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Про це повідомляє американське видання BuzzFeed з посиланням на три джерела.

Рішення повернути Кисляка до Росії, а не призначити його на високу посаду в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, про що повідомляли раніше кілька ЗМІ, було прийнято на тлі розслідувань ФБР та Конгресу щодо контактів 66-річного дипломата з топ-радниками президента США Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року.

Повідомляється, що хоча відкликання Кисляка вже давно очікували, проте Москва не підтверджує його дату від'їзду.

За даними видання, Бізнес рада США-Росія організовує виїзну прощальну вечірку для посла 11 липня в готелі St. Regis (Нью-Йорк).

Також у своєму Twitter колишній посол США у Росії Майкл Макфол повідомив, що посол Кисляк готується покинути Вашингтон.

За повідомленнями російських ЗМІ, місце Кисляка може зайняти заступник міністра закордонних справ РФ Анатолій Антонов, який перебуває у списку санкцій Європейського Союзу.

Нагадаємо, видання The Washington Post повідомило, що зять президента США і його радник Джаред Кушнер пропонував послу Росії Сергію Кисляку створити секретний канал зв’язку між штабом Дональда Трампа і Кремлем.

Також стало відомо, що Кушнер приховав щонайменше три контакти з послом РФ Сергієм Кисляком.

Згодом з'явилася інформація, що зять президента США і його радник Джаред Кушнер справді зустрічався з послом РФ Сергієм Кисляком, але не пропонував йому створити спеціальний канал зв'язку, таку ідею запропонували росіяни.

Окрім того, стало відомо, що генпрокурор США Джеф Сешнс у минулому році двічі розмовляв з послом Росії в США і не розповів про це на слуханнях у Сенаті. На початку березня генпрокурор США Джеф Сешнс взяв самовідвід у розслідуванні можливих зв'язків виборчого штабу президента Дональда Трампа з Росією.

Також нагадаємо, що 13 лютого Майкл Флінн пішов з посади радника з національної безпеки президента Трампа після того, як стало відомо, що він ввів в оману чиновників Білого дому щодо контактів з російським послом Сергієм Кисляком під час президентської кампанії.