Шотландія відкладає плани проведення референдуму про незалежність

Вівторок, 27 червня 2017, 17:08

Перший міністр шотландського уряду Нікола Стерджен заявила, що "перевантажить" свої плани щодо проведення референдуму про незалежність Шотландії.

Про це повідомляє BBC.

Раніше Стерджен виступала за проведення референдуму в період осені 2018 року і весни 2019 року. Однак на дострокових виборах до британського парламенту Шотландська національна партія показала провальний результат і втратила третину депутатських місць, після чого шотландські націоналісти замислились над можливістю відтермінування плебісциту.

Стерджен заявила, що її уряд не буде намагатись негайно представляти законодавство щодо проведення референдуму. Натомість "подвоїть свої зусилля, щоб вплинути на переговори про Brexit в інтересах Шотландії".

Стерджен пообіцяла повернутися до питання референдуму після завершення переговорного періоду з ЄС, "коли умови Brexit стануть більш зрозумілими".