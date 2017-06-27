Трампа та Путіна просять зняти загрозу ядерної війни під час саміту G20

Вівторок, 27 червня 2017, 17:41

Президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін напередодні саміту G20 у Гамбурзі отримали від голови Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганга Ішінгера та ще чотирьох експертів відкритий лист із закликом вжити заходів для "зменшення ядерної та інших військових загроз".

Відкритий лист, який датується 27 червня, підписаний колишнім міністром закордонних справ Росії Ігорем Івановим, колишнім міністром оборони Великої Британії Десом Брауном та колишнім американським сенатором Семом Нанном.

"Прірва між Росією та Заходом, здається, тепер ширша, ніж у будь-який момент з часів Холодної війни.... Попри значні відмінності, Сполучені Штати, Росія та Європа можуть і повинні працювати разом у сфері реальних спільних інтересів - найголовніший з них - зниження ядерних та інших військових ризиків та запобігання катастрофічним терактам", - йдеться у відкритому листі.

Автори листа визначили чотири основні кроки, щоб почати процес.

"Початковим моментом може стати нова спільна президентська декларація Сполучених Штатів та РФ про те, що у ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна початися", - заявили автори листа.

Окрім того, автори листа пропонують збільшити військову комунікацію через можливу нову "групу кризового управління Росія-НАТО".

Як відомо, 12-тий саміт G20 у Гамбурзі відбудеться 7 та 8 липня 2017 року.

Нагадаємо, в ході інтерв'ю американському режисерові Оліверу Стоуну президент Росії Володимир Путін заявив, що в разі війни між Росією і США її "ніхто б не пережив".