В ПАРЄ вирішили не знімати Аграмунта на червневій сесії

Вівторок, 27 червня 2017, 19:42

Парламентська асамблея Ради Європи не голосуватиме щодо відставки свого президента Педро Аграмунта на поточному сесійному тижні, а відкладе розгляд питання до осені.

Про це йдеться у статті "Аграмунта по осені знімають: всі деталі та сценарії скандалу з проросійським президентом ПАРЄ", опублікованій у вівторок на сайті "Європейської правди".

"Влітку показового покарання не буде: рішення щодо Аграмунта відклали на осінь", стверджує автор публікації, Сергій Сидоренко.

За його даними, збір підписів вже розпочався. Перший підпис поставила норвезька депутат Шоу Інгйерд, вона буде доповідати на засіданні, якщо відбудеться розгляд питання про відставку Аграмунта за особливою процедурою.

Парламентарі вирішили подати підписи за відставку Аграмунта в останній день сесії, щоби фактичний розгляд цього питання відбувся вже восени, коли в залі гарантовано буде достатня кількість депутатів. Очікується, що відставка президента ПАРЄ буде поставлена на голосування 9 жовтня, в день відкриття сесії.

Водночас, лишається можливість, що Педро Аграмунт до того часу сам подасть у відставку з президентської посади, щоби уникнути додаткових санкцій, які будуть запроваджені в разі його "жорсткої" відставки. Детальніше про це читайте в публікації ЄП.